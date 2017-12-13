Под Калугой бывшего врача осудили условно после смерти мальчика

ВОРОНЕЖ, 13 дек — РИА Новости. Бывший врач станции скорой помощи в Калужской области, которая вместо выезда давала рекомендации по лечению мальчика по телефону, оштрафована и осуждена условно после смерти ребенка, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что 6 мая 2016 года на станцию скорой медицинской помощи города Жуков позвонила местная жительница из-за отравления ее четырехлетнего внука, который проглотил десяток таблеток валерьянки.

"При наличии показаний к госпитализации и реальной возможности осуществить выезд, бригада скорой медицинской помощи к ребенку не поехала. Вместо этого врач по телефону давала рекомендации о выполнении лечебных мероприятий самостоятельно на дому", — говорится в сообщении.

По данным следствия, при первой беседе врач рекомендовала вызвать рвоту у ребенка и самостоятельно промыть ему желудок. Состояние мальчика не улучшилось, и женщине пришлось звонить повторно – врач снова дала советы и заверила, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

"Около 4 часов утра 7 мая ребенок все же был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть", — информирует следствие.

По его данным, на телефон скорой помощи поступило более десяти звонков от бабушки мальчика. Как установил СК, звонки принимались не только попавшим под суд врачом, но и двумя другими сотрудниками скорой медицинской помощи, которые "также не организовали выезд к ребенку на дом". Следствие в отношении этих медиков сейчас продолжается.

В отношении бывшего врача станции скорой помощи Жуковской районной больницы было возбуждено дело по статье "Оказание не отвечающих требованиям безопасности жизни услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

"Приговором суда бывшему врачу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей, с лишением права занимать медицинские должности сроком на 2 года", — информирует следствие. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.