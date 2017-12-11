Содержание сероводорода у полигона "Кучино" превысило допустимое в три раза

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Содержание сероводорода в воздухе возле полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) почти в три раза, сообщает в понедельник МЧС России.

По данным министерства, жители Москвы, Химок, Лобни Мытищ и Балашихи 8 декабря начали жаловаться на присутствие в воздухе запаха сероводорода.

"Вблизи полигона твердых бытовых отходов "Кучино" (Балашиха) на посту ГПБУ "Мосэкомониторинг" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе в 1,2 – 2,9 раза", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в связи с жалобами людей организована работа в круглосуточном режиме 24 оперативных групп МЧС РФ и 12 передвижных лабораторий главных управлений министерства по Москве и области, Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Роспотребнадзора. Кроме того, непрерывный мониторинг экологической обстановки осуществляется при помощи 56 стационарных постов "Мосэкомониторинга". Всего к этим работам привлечены 426 человек и 123 единицы техники.

"В течение суток передвижными лабораториями в местах предполагаемых источников загрязнения атмосферного воздуха (мусоросжигательные заводы, очистные сооружения, полигоны и свалки мусора, МНПЗ), а также в прилегающем жилом секторе проведены 79 замеров, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксированы", — отмечается в сообщении.

По прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия", 11 декабря прогнозируется усиление ветра до 12 метров в секунду, что благоприятно повлияет на экологическую обстановку и рассеивание примесей в атмосфере.