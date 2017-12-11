Частного перевозчика в Москве обвиняют в изнасиловании пассажирки

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следствие планирует просить суд об аресте частного перевозчика в Москве, которого обвиняют в изнасиловании пассажирки и попытке изнасилования, при которой жертва смогла вырваться, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитата России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в ноябре 35–летний мужчина, оказывая услуги частного извоза и припарковав автомобиль вблизи Павелецкого вокзала в Москве, изнасиловал 28-летнюю пассажирку, угрожая ей убийством. После этого обвиняемый, по версии СК, похитил у потерпевшей принадлежащее ей имущество на сумму более 40 тысяч рублей.

"В рамках расследования уголовного дела установлен еще один эпизод преступной деятельности. Так, в декабре 2017 года в автомобиле вблизи проезда Жукова обвиняемый совершил покушение на изнасилование 28-летней девушки. Потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла покинуть автомобиль, в связи с чем противоправные действия в отношении нее не были доведены до конца", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.