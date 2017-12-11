В УМВД подтвердили данные о числе пострадавших в ДТП под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 11 дек — РИА Новости. Представитель УМВД России по Хабаровскому краю подтвердил РИА Новости, что после столкновения автобуса и большегруза возле поселка Корфовский в больницы доставлены 13 человек.

Ранее сообщалось, что в понедельник днем водитель автобуса, следовавшего по маршруту "Дальнереченск — Хабаровск", на 32 километре автодороги "Хабаровск — Владивосток" допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что в ДТП пострадали 13 человек, они направлены в лечебные учреждения.

"В настоящее время в больницах находятся 13 человек: 10 в Хабаровске, трое в районной больнице. Характер травм и степень уточняется", — сказал представитель краевого УМВД.

Билеты на этот автобус, как отмечалось ранее, приобрел 41 пассажир. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем автобуса.

В понедельник на Хабаровский край обрушился циклон – снег и метель. На дорогах гололед и плохая видимость. По данным ГИБДД, количество аварий на дорогах увеличилось в 1,5 раза.