В Коми завели дело после ЧП на мастер-классе по боевому искусству

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как подросток получил ножевое ранение на мастер-классе по боевому искусству в школе в Эжвинском районе Сыктывкара, сообщает СУСК России по республике Коми.

Ранее сообщалось, что 9 декабря в одной из школ Эжвинского района Сыктывкара при проведении мастер-класса по боевому искусству 17-летний участник мероприятия получил ножевое ранение. Его госпитализировали в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

"Принято к производству уголовное дело по факту получения подростком ножевого ранения, возбужденное органами полиции по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

"В рамках расследования будет проверено соблюдение установленных в данных случаях правил безопасности, а также дана правовая оценка действиям руководства образовательного учреждения", — сообщает следственное управление.