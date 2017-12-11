Из детсада в Самаре уволилась педагог, заставлявшая малышей мыть туалет

САМАРА, 11 дек — РИА Новости. Воспитатель из детсада в Самаре, которая заставляла воспитанников мыть унитазы, уволилась, сообщил РИА Новости прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев.
"Прокуратура направила представление в адрес департамента образования Самары с просьбой устранить выявленные нарушения… Воспитатель, которая допустила неправомерные действия в отношении детей, уволилась. Вторая воспитательница сейчас находится на больничном. Предварительно, она также написала заявление на увольнение", — сказал собеседник агентства.
Авдеев отметил, что прокуратура также держит на контроле проверку Следственного комитета по факту инцидента в детском саду. Кроме того, надзорное ведомство обратилось в полицию с просьбой привлечь виновных лиц из числа сотрудников детского сада к административной ответственности, добавил прокурор.
СК также начал проверку информации, размещенной в интернете, о принуждении к мытью туалета воспитанников детского сада №260 в Самаре.