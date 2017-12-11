На чердаке корпуса Рязанского госуниверситета потушили пожар

ВОРОНЕЖ, 11 дек — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на чердаке корпуса Рязанского государственного университета, откуда эвакуировали около 200 человек, сообщает региональное управление МЧС.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что из-за возгорания на кровле двухэтажного учебного корпуса Рязанского государственного университета на Семинарской улице из здания были выведены 200 человек. По данным управления МЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 10.08 мск понедельника.

"Огнем повреждено чердачное помещение на площади десять квадратных метров. Пожар ликвидирован в 10 часов 34 минуты. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления МЧС, в данном корпусе размещается юридический факультет. По его словам, на этажах в результате пожара повреждений нет, после срабатывания системы оповещения были эвакуированы от 150 до 200 человек.