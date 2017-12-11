МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Четырех членов движения SERB, которые сорвали показ фильма "Полет пули" в московском кинотеатре "Октябрь", отпустили из полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, на них составили административные протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции. Нарушителям грозит до 15 суток ареста. Когда будет суд, пока неясно.

Накануне участники SERB распылили пахучую жидкость в зале кинотеатра во время показа документального фильма о войне в Донбассе на фестивале "Артдокфест". Организаторы остановили показ и вывели зрителей.

Как отметил лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич), это "пробандеровский фильм", а картинам, "прославляющим убийц", в России не место.

Он подал заявление в полицию и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против организаторов показа за "разжигание межнациональной розни и ненависти".

"Артдокфест-2017" проходит в Москве с 6 по 12 декабря. Ранее организаторы заявили об отмене показа фильма украинских документалистов о конфликте в Донбассе "Война ради мира".

"Полет пули" сняла режиссер Беата Бубенец. Фильм описывается так: "80-минутный эпизод военных будней в Украине, снятый одним кадром".