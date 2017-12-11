На Сахалине столкнулись семь автомобилей, сообщил источник

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 дек – РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись в понедельник из-за неблагоприятных дорожных условий на федеральной трассе "Южно-Сахалинск – Холмск", пострадали два человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Автомобили, среди которых были джипы, микроавтобусы, легковушка, два грузовика, в условиях сильного снегопада столкнулись на 38-м километре автодороги "Южно-Сахалинск – Холмск" в Анивском районе. Есть предварительные данные о двоих пострадавших", — сказал собеседник агентства.

В понедельник на юг Сахалина пришел снежный циклон, усиление которого синоптики прогнозируют во вторник. Вечером в понедельник отменены автобусные рейсы между городами юга острова.