Под Новосибирском мужчина помешал грабителю отобрать у почтальона пенсии

НОВОСИБИРСК, 11 дек — РИА Новости. Знакомый женщины-почтальона под Новосибирском не позволил грабителю отобрать у нее сумку со 180 тысячами рублей пенсионных выплат, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.
"Около 15.20 на улице Новой ее спутника сбила иномарка. Вышедший из салона автомобиля водитель, угрожая почтальону гаечным ключом, стал отбирать сумку с деньгами. Несмотря на полученные травмы, сбитый машиной мужчина вступил в борьбу с нападавшим и предотвратил похищение более 180 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Грабитель, потеряв надежду забрать деньги, сел в машину и уехал, однако сбитый им мужчина перед этим разбил заднее стекло иномарки, что позволило сотрудникам ГИБДД быстро задержать машину.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Установлено, что ранее фигурант уже был судим за разбой.
В свою очередь источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что задержанные мужчина и девушка заранее знали, когда женщина будет разносить пенсии. Защитником женщины-почтальона оказался мужчина, с которым она недавно познакомилась в соцсетях. В этот день он пришел к ней на очередное свидание.