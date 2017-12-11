Под Новосибирском мужчина помешал грабителю отобрать у почтальона пенсии

НОВОСИБИРСК, 11 дек — РИА Новости. Знакомый женщины-почтальона под Новосибирском не позволил грабителю отобрать у нее сумку со 180 тысячами рублей пенсионных выплат, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.

В субботу, 9 декабря, в полицию поступило сообщение о нападении на женщину-почтальона в поселке Железнодорожный Новосибирского района. Женщина в сопровождении знакомого мужчины разносила пенсии жителям поселка.

"Около 15.20 на улице Новой ее спутника сбила иномарка. Вышедший из салона автомобиля водитель, угрожая почтальону гаечным ключом, стал отбирать сумку с деньгами. Несмотря на полученные травмы, сбитый машиной мужчина вступил в борьбу с нападавшим и предотвратил похищение более 180 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Грабитель, потеряв надежду забрать деньги, сел в машину и уехал, однако сбитый им мужчина перед этим разбил заднее стекло иномарки, что позволило сотрудникам ГИБДД быстро задержать машину.

"Информация об автомобиле с разбитым стеклом была немедленно передана всем полицейским патрулям. Около 16.00 на автодороге К-19р в районе села Гусиный Брод похожая по приметам Toyota попала в поле зрения экипажа ДПС ГИБДД, который задержал ее. За рулем иномарки находился 28-летний житель Кировского района, а на пассажирском сиденье — 21-летняя девушка. И водитель, и его пассажирка оказались знакомыми потерпевшей. Оба гражданина были доставлены в полицию", — сообщили в ГУМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Установлено, что ранее фигурант уже был судим за разбой.

В свою очередь источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что задержанные мужчина и девушка заранее знали, когда женщина будет разносить пенсии. Защитником женщины-почтальона оказался мужчина, с которым она недавно познакомилась в соцсетях. В этот день он пришел к ней на очередное свидание.