В Красноярске возбудили дело из-за смерти школьницы после драки

КРАСНОЯРСК, 11 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть человека, по факту смерти после драки красноярской восьмиклассницы, сообщила РИА Новости официальный представитель главка СК России по региону Ольга Шаманская.

Ранее СК сообщил, что в конце ноября учащаяся восьмого класса школы №23 в Красноярске вступила в конфликт с двумя одноклассницами и 15-летней ученицей девятого класса. Он перерос в драку, в ходе которой три оппонентки причинили девушке травмы. Дома она пожаловалась на головные боли, 28 ноября ее состояние здоровья ухудшилось, ребенку потребовалась госпитализация. В больнице девочка впала в кому и позже скончалась.

"По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти девочки могли стать последствия имевшегося у нее заболевания, по поводу которого в октябре 2017 года она была прооперирована. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", — сказала Шаманская.

Она отметила, что в ходе следствия будет дана оценка действиям врачей-нейрохирургов ФГБУ национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина, которые в октябре 2017 года проводили ребенку операцию.