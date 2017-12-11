Подростка из Новосибирска будут судить за избиение женщины-полицейского

НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу 17-летнего жителя Новосибирска, который обвиняется в жестоком избиении женщины-инспектора по делам несовершеннолетних, сообщает в понедельник прокуратура Новосибирской области.

"Прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 18 октября 2017 года инспектор по делам несовершеннолетних для осуществления профилактической работы с состоящей несовершеннолетней пришла к девушке домой. В этот момент она в компании молодых людей распивала алкогольные напитки.

"В целях пресечения правонарушения сотрудник полиции представилась, показала удостоверение и потребовала присутствующих лиц представиться. Один из несовершеннолетних отказался выполнить законное требование и в ответ нанес потерпевшей один удар кулаком по лицу", — рассказали в прокуратуре.

После удара инспектор покинула квартиру, но подросток побежал за ней в подъезд, где не менее пяти раз ударил женщину рукой по лицу. Потерпевшая попыталась скрыться в соседней квартире, но несовершеннолетний настиг ее и продолжал бить по голове, а также два раза пнул ногой в живот.

В свою очередь представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области, сотрудник которого расследовал дело, пояснил РИА Новости, что гнев подростка вызвало законное требование полицейского прекратить распивать спиртное.

"Дерзость этого преступления заключается не только в том, что удары несовершеннолетний наносил женщине, но и в том, что перед ним находится представитель власти, поскольку потерпевшая была в форменном обмундировании сотрудника отдела полиции", — отметили в ведомстве. Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.