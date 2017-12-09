В Пятигорске после массовой драки в клубе завели дело о хулиганстве

Вид на город Пятигорск со склона горы Машук. Архивное фото

Вид на город Пятигорск со склона горы Машук. Архивное фото

ПЯТИГОРСК, 9 дек — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массовой драки в ночном клубе Пятигорска, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"Минувшей ночью в одном из ночных клубов города Пятигорска между посетителями произошел конфликт. По данному факту отделом МВД России по городу Пятигорску проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных и следственных действий, направленный на установление всех фактов произошедшего, отмечено в сообщении.

Ранее очевидец сообщил, что в драке принимали участие порядка 30 человек, были слышны выстрелы.