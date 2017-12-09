Ликвидированные в Ставрополе боевики планировали теракты в праздники

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото

ПЯТИГОРСК, 9 дек — РИА Новости. Ликвидированные в Ставрополье боевики планировали теракты в новогодние праздники, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее НАК сообщил, что правоохранители ликвидировали трех бандитов в Ставрополе при попытке прорыва из блокированного дома. В доме, где они укрывались, произошел взрыв. На месте работали взрывотехники ФСБ.

По его словам, они планировали террористические акты в новогодние праздники.

"С ними велись переговоры, было предложено сдаться, однако они оказали сопротивление, завязалась перестрелка… Два боевика пытались бежать, но были уничтожены, третий скончался в результате взрыва СВУ в доме", — отметил собеседник агентства.