Кузнецова рассказала о школьнице, которая пыталась смыть младенца в унитаз

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с рождением ребенка у несовершеннолетней в Челябинской области, отметив проблему с доступностью помощи компетентных специалистов, так как попытки разобраться были, "но только усугубили ситуацию".

По сообщению СМИ, несовершеннолетняя в Челябинске родила ребенка в туалете одного из городских общежитий. Омбудсмен сообщила, что с малышом все в порядке, его скоро заберут родные девочки.

"Неужели не нашлось ни одного человека, специалиста, способного понять девочку, прежде всего психолога, которому она могла бы доверить свою тайну? Насколько мне известно, попытки разобраться были, но они оказались настолько нелепыми, что только усугубили ситуацию… уверена, в регионе есть и психологические службы доверия, и настоящие профессионалы, но почему-то в ситуации, в которой оказалась несовершеннолетняя мама, они были вне зоны видимости", — написала Кузнецова на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Уполномоченный по правам ребенка считает необходимым, чтобы информация о предоставляемых услугах, помощи специалистов была доступна и реально помогала людям, а не существовала только для отчетов.

"Более того, необходимо постоянно мониторить доступность и актуальность информации о формах поддержки. Мы сегодня говорим о новых подходах к организации доступности социальной помощи, услуг, о "Социальном навигаторе 117", о развитии центров защиты семьи, в том числе служб психологической, юридической помощи. В таких случаях они просто необходимы", — добавила Кузнецова.