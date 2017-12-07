Суд арестовал на два месяца генерала МВД Гришина по делу о хищениях

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина по делу о хищениях при закупке оборудования, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Гришина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 февраля 2018 года", — сказала судья Наталья Дударь.

Следователь СК РФ, обосновывая свое ходатайство об аресте Гришина, отметил, что генерал обвиняется в трех эпизодах хищения (часть 4 статьи 159 УК РФ), и, с учетом "высокой конспирации преступной группы", может скрыться от следствия или помешать расследованию уголовного дела.

Представитель Генпрокуратуры выступил против заключения Гришина под стражу, заявив, что следователь не представил объективных данных о невозможности применения к нему более мягкой меры пресечения.

"С учетом социальных показателей Гришина, а также наличие у его супруги и ребенка заболевание, полагаю, что мера пресечения в виде домашнего ареста обеспечит необходимые условия судопроизводства", — сказал прокурор.

Обвиняемый также возражал против своего ареста, утверждая, что скрываться не собирается и является "добропорядочным гражданином".

"У моей супруги рак, она перенесла три операции. Мой несовершеннолетний ребенок также имеет заболевание головного мозга. Скрываться я не собираюсь. У меня есть допуск к гостайне, режим секретности второй формы, поэтому за границу я скрыться не смогу, тем более изъяты мои документы", — сказал генерал, прося не отправлять его в СИЗО. Он, в отличие от своего заместителя, был в подавленном состоянии.