Генпрокуратура выступила против заключения в СИЗО генерала МВД Гришина

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Генпрокуратура попросила суд не заключать под стражу начальника экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина, обвиняемого в хищениях при закупке оборудования, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решает вопрос о его аресте.

"Объективных данных свидетельствующих о возможности избрать лишь меру пресечения в виде ареста — нет. Имеются иные меры пресечения, позволяющие наложить необходимые следствию ограничения", — сказал прокурор, возражая против заключения генерал под стражу.

Сам генерал согласился с прокурором, назвав себя "добропорядочным гражданином".

"У моей супруги рак, она перенесла три операции. Мой несовершеннолетний ребенок также имеет заболевание головного мозга. Скрываться я не собираюсь. У меня есть допуск к гостайне, режим секретности второй формы, поэтому за границу я скрыться не смогу, тем более изъяты мои документы", — сказал генерал.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в хищениях при закупке в МВД криминалистического оборудования. Против них возбуждено дело по трем эпизодам хищения при закупке в МВД России криминалистического оборудования. Сообщалось, что к уголовной ответственности привлекаются Гришин и Мазур, которые, по версии следствия, обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями.