Генпрокуратура выступила против ареста полковника МВД Мазура

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Генпрокуратура выступила против заключения под стражу второго фигуранта дела о хищениях в экспертно-криминалистическом центре МВД РФ – полковника Олега Мазура, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решает вопрос о его аресте.

"Считаю, что суд вправе рассмотреть вопрос об избрании менее тяжкой меры пресечения, которая помешает ему оказать давление на следствие или скрыться", — сказал прокурор.

Ранее прокуратура также выступила против ареста в рамках этого дела бизнесмена Сергея Нарутова, однако Басманный суд все же заключил его в СИЗО.

По словам адвоката, Мазуру вменяется ущерб только на 31 миллион рублей, хотя общий ущерб по трем эпизодам превышает 90 миллионов.

Следствие считает, что группу расхитителей сколотил лично генерал-лейтенант Петр Гришин, начальник ЭКЦ. Аферисты "мошенническим путем похитили бюджетные деньги, завышая стоимость приобретаемого у подконтрольных фирм криминалистического оборудования", утверждает следователь. Ущерб превышает 90 миллионов рублей.