Бастрыкин назвал сумму ареста по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Обеспечительный арест наложен на более чем 12 миллионов рублей и имущество обвиняемых по делу "Седьмой студии" режиссера Серебренникова, сообщил председатель следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

"В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии, приобретенную в период совершения хищения, стоимостью 300 тысяч евро, автомобили, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов США. Расследование по этому уголовному делу продолжается", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.