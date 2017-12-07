МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Члена общественной наблюдательной комиссии Москвы заподозрили в афере на 29 миллионов рублей, заведено дело, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1975 года рождения. Он подозревается в совершении преступления… "покушение на мошенничество в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
По версии следствия, днем 6 декабря подозреваемый, являющийся членом ОНК Москвы, получил более 29 миллионов рублей. В обмен на это член ОНК обещал посодействовать в направлении арестованного на медосвидетельствование, а также помочь в изменении ареста на другую меру пресечения.
Отмечается, что данные противоправные действия были пресечены благодаря совместной работе следователей ГСУСК России по городу Москве и сотрудников ФСБ России. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.