МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Члена общественной наблюдательной комиссии Москвы заподозрили в афере на 29 миллионов рублей, заведено дело, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина задержали полицейские по обвинению в вымогательстве денег, однако у членов ОНК есть подозрения, что правозащитника могли подставить.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1975 года рождения. Он подозревается в совершении преступления… "покушение на мошенничество в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 6 декабря подозреваемый, являющийся членом ОНК Москвы, получил более 29 миллионов рублей. В обмен на это член ОНК обещал посодействовать в направлении арестованного на медосвидетельствование, а также помочь в изменении ареста на другую меру пресечения.

"В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что данные противоправные действия были пресечены благодаря совместной работе следователей ГСУСК России по городу Москве и сотрудников ФСБ России. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.