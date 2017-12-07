МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бухгалтер в поселке Ключи Камчатского края притворилась беременной и использовала декретные выплаты, чтобы уехать отдыхать, сообщает пресс-служба усть-камчатской прокуратуры.

В июне 31-летняя женщина обратилась к акушеру-гинекологу, чтобы встать на учет по беременности. Врач поставил предварительный диагноз "беременность неясного срока", назначил анализы и ультразвуковое обследование. Однако женщина проигнорировала их, после чего набрала лишний вес. В августе она снова пришла к врачу, которая выдала ей больничный. Бухгалтер предъявила листок нетрудоспособности на работе, получила 263 тысячи рублей декретных и отправилась отдыхать.

Роды ожидались в октябре, но бухгалтер не показывалась у врача. Больница забеспокоилась о ее здоровье и обратилась в прокуратуру за помощью — женщина не открывала медикам дверь квартиры и отказывалась с ними общаться.

Тут и выяснилось, что она не беременна, но по-прежнему находится на больничном. Бухгалтер призналась, что четыре раза была "в положении", поэтому хорошо знала все симптомы и сумела ввести врача в заблуждение.

Прокуратура направила материалы в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Наказанием по этой статье могут быть штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, женщине придется вернуть незаконно полученные деньги.