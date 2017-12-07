На Урале проверяют данные о попытке школьницы смыть младенца в унитаз

ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку возможного причинения повреждений новорожденному после сообщений о том, что школьница в Троицке на юге Челябинской области родила в туалете и по совету бойфренда пыталась спустить ребенка в унитаз. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным местных СМИ, 15-летняя школьница родила в туалете в общежитии Троицка и, по совету отца ребенка (18-летнего молодого человека, у которого находилась в гостях), пыталась вместе с ним спустить новорожденного в унитаз. На крики выбежала мать молодого человека, которая не дала им этого сделать, вызвала полицию и скорую помощь.

"В отделе полиции города Троицк проводится проверка по сообщениям СМИ о случившемся в местном общежитии. По предварительным данным, инцидент произошел на 5 декабря, все обстоятельства устанавливаются. Проверка ведется по факту возможного причинения повреждений новорожденному", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе минздрава региона РИА Новости подтвердили факт домашних родов в Троицке. В ведомстве уточнили, что в настоящее время девушка находится в роддоме Троицка. Новорожденный, родившийся весом 2,9 килограмма, находится в челябинской детской областной больнице, у ребенка диагностировано переохлаждение, добавили в пресс-службе.

В минздраве области добавили, что девушка не состояла на учете у врача по беременности.