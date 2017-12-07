Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Госдумы

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" здания Государственной думы в центре Москвы, эвакуация пока не проводится, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Поступила угроза взрыва по адресу: Охотный ряд, дом 1", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Госдуму уже прибыли специалисты оперативных служб и кинологи.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.