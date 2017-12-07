Прокурор назвал версию адвоката Улюкаева комичной

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Прокурор назвал несостоятельной и комичной версию защиты бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева по делу о получении взятки 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

"Версия защиты является не только несостоятельной, но и комичной", — сказал прокурор Павел Филипчук.

По его словам, сторона защиты противоречила сама себе.

"Есть сомнения, что было совершено особо тяжкое коррупционное преступление? Ответ однозначный — таких сомнений нет", — добавил он.