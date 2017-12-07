В гибели сборщика шишек под Хабаровском стали подозревать еще одного тигра

ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Второй тигр отловлен на месте гибели сборщика шишек в Хабаровском крае, его причастность к нападению на человека установит экспертиза, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.

Ранее сообщалось, что тело сборщика шишек со следами нападения тигра нашли 30 октября в Бикинском районе. Следственный комитет начал проверку по этому факту, а Росприроднадзор разрешил поймать хищника для обследования. В ночь на 29 ноября оперативной группой министерства природных ресурсов края хищник отловлен. Это тигрица, у нее взяты анализы, она отправлена в реабилитационный центр "Утёс".

"Через несколько дней после отлова тигрицы, рядом с тем же местом отловлен еще один тигр. Это крупный взрослый самец, внешне он здоров. Его отловили потому, что он неадекватно себя вел и охотился на собак с пасеки. Взяты анализы на инфекции и для генетических исследований, как и в случае с тигрицей будет устанавливаться его причастность или непричастность к нападению на человека", — сказал Колпак.

Он отметил, что все анализы проведут в Москве. Пока отловленный хищник помещен в центр реабилитации "Утес".

"Мы продолжаем вести мониторинг ситуации в том районе. Установлены фотоловушки. Там работают инспекторы, поддерживается связь с охотниками. Дело в том, что рядом находится заказник "Бирский", где обитает много тигров, они периодически появляются на той тропе. Фотоловушки помогут их идентифицировать", — сказал собеседник.

Как сообщил РИА Новости директор центра "Утес" Эдуард Круглов, новый хищник, как и доставленная ранее тигрица, помещены в специализированные вольеры. За ними ведется наблюдение с помощью аппаратуры, чтобы максимально сократить контакт с человеком.

"Перевозку в центр они перенесли благополучно. Сейчас стресс у них уже прошел, тигры успокоились. Кушают они хорошо, даже слишком хорошо из-за нынешних холодов. Пока наблюдаем, ждем результатов анализов", — сказал Круглов.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 550 особей.