В гибели сборщика шишек под Хабаровском стали подозревать еще одного тигра

ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Второй тигр отловлен на месте гибели сборщика шишек в Хабаровском крае, его причастность к нападению на человека установит экспертиза, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.
"Через несколько дней после отлова тигрицы, рядом с тем же местом отловлен еще один тигр. Это крупный взрослый самец, внешне он здоров. Его отловили потому, что он неадекватно себя вел и охотился на собак с пасеки. Взяты анализы на инфекции и для генетических исследований, как и в случае с тигрицей будет устанавливаться его причастность или непричастность к нападению на человека", — сказал Колпак.
Он отметил, что все анализы проведут в Москве. Пока отловленный хищник помещен в центр реабилитации "Утес".
"Мы продолжаем вести мониторинг ситуации в том районе. Установлены фотоловушки. Там работают инспекторы, поддерживается связь с охотниками. Дело в том, что рядом находится заказник "Бирский", где обитает много тигров, они периодически появляются на той тропе. Фотоловушки помогут их идентифицировать", — сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости директор центра "Утес" Эдуард Круглов, новый хищник, как и доставленная ранее тигрица, помещены в специализированные вольеры. За ними ведется наблюдение с помощью аппаратуры, чтобы максимально сократить контакт с человеком.
Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 550 особей.