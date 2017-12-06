В AirBaltic рассказали, почему самолет выкатился за пределы ВПП

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Инцидент с самолетом AirBaltic произошел в Шереметьево из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила авиакомпания в Twitter.

"AirBaltic подтверждает, что сегодня, 6 декабря 2017 года, из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы рейс BT428 из Риги в Москву выкатился за пределы ВПП после приземления в Международном аэропорту Шереметьево в Москве", — говорится в сообщении.

Авиакомпания сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, пассажиры были доставлены к терминалу. Отмечается, что видимых повреждений у самолета нет.

Ранее сообщалось, что самолет латвийской компании AirBaltic выкатился за пределы ВПП в Шереметьево. По информации источника РИА Новости, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал РИА Новости другой источник, после инцидента ВВП закрыта до шести вечера, аэропорт пока работает с одной взлетно-посадочной полосой.