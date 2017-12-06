В Якутии проверяют информацию о воспитателе, заклеившем ребенку рот скотчем

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Прокуратура Ленского района организовала проверку после сообщений о том, что в одном из дошкольных образовательных учреждений поселка Витим (республика Саха) воспитательница заклеила ребенку рот скотчем, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации местных СМИ, инцидент произошел в 27 ноября. Сообщалось, что помощник воспитателя детского сада заклеила в обеденное время малолетнему воспитаннику рот скотчем "в воспитательных целях".

"В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению дошкольным учреждением федерального законодательства об образовании, соответствия установленным квалификационным требованиям сотрудника… По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.