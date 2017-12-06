В Якутии проверяют информацию о воспитателе, заклеившем ребенку рот скотчем

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Прокуратура Ленского района организовала проверку после сообщений о том, что в одном из дошкольных образовательных учреждений поселка Витим (республика Саха) воспитательница заклеила ребенку рот скотчем, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению дошкольным учреждением федерального законодательства об образовании, соответствия установленным квалификационным требованиям сотрудника… По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.