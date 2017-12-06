МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности после гибели пятерых детей при пожаре в Новосибирске, сообщила пресс-служба СК РФ.

При пожаре в частном трехквартирном доме в поселке Степной Новосибирской области ранним утром в воскресенье, 3 декабря, погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Их старший брат ночевал в эту ночь у бабушки. Дети после смерти матери воспитывались отцом, которому во время пожара удалось покинуть горящий дом. Его с ожогами доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве основных причин пожара рассматриваются короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении.

Как отмечает пресс-служба СК, мать детей умерла в августе 2017 года, отец злоупотреблял спиртным и не исполнял своих обязанностей по отношению к детям. Органы соцзащиты были заблаговременно уведомлены о сложившейся ситуации и не обеспечили защиту прав и законных интересов детей, не выявили угрозу их жизни и здоровью, считает следствие.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным следствия, 5 мая 2017 года в отдел опеки и попечительства администрации Искитимского района Новосибирской области из районной больницы поступила информация о социально опасном положении семьи и необходимости принятия соответствующих мер реагирования", — добавили в СК.