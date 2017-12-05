Жителя Башкирии жестоко избили и похитили, поместив в багажник автомобиля

УФА, 5 дек – РИА Новости. Житель Башкирии, которого трое знакомых похитили, после чего возили по селу в багажнике автомобиля и периодически избивали, госпитализирован с множественными травмами, сообщает СК РФ по Башкортостану.

По данным следствия, инцидент случился 3 декабря в селе Малояз Салаватского района. Местный житель 34 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле районного Дома культуры увидел своего знакомого, с которым ранее у него был конфликт. Мужчины повздорили, и 34-летний стал избивать своего знакомого, тот попытался убежать. Злоумышленник поймал его и дотащил до автомобиля, где находились еще двое его знакомых. Поместив потерпевшего в багажник автомашины, похитители возили его около часа по селу, периодически останавливаясь и избивая.

"Во время очередной остановки за пределами села потерпевшему удалось сбежать от похитителей и добраться до дома, откуда его бригадой скорой помощи доставили в больницу. Мужчина получил множественные травмы. Следует отметить, что все фигуранты происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения", — сообщает следком региона.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья".