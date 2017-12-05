На Кубани задержали подозреваемого в двойном убийстве

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в Армавире двух человек, в том числе офицера Росгвардии, задержан, сообщила во вторник пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Сегодня в Новокубанском районе задержан 36-летний Мухтар Мальсюгенов, ранее находившийся в федеральном розыске по подозрению в убийстве двух человек", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Мальсюгенов задержан оперативными сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД РФ по краю на территории домовладения его знакомого в хуторе Раздольном. "Сотрудники полиции задержали подозреваемого при силовой поддержке Росгвардии", — отметили в главке.
В настоящее время подозреваемый доставляется к следователю СК для производства следственных действий, будет рассмотрен вопрос о заключении его под стражу, добавили в СУСК.