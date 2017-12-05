На Кубани задержали подозреваемого в двойном убийстве

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в Армавире двух человек, в том числе офицера Росгвардии, задержан, сообщила во вторник пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 ноября 2017 года в ходе возникшего личного конфликта 36-летний мужчина выстрелил в голову 45-летнего местного жителя, убив его. В ответ на это знакомый погибшего произвел не менее шести выстрелов в стрелявшего и находившегося рядом с ним врио начальника отдела вневедомственной охраны по Армавиру ГУ Росгвардии по краю, после чего скрылся. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, где скончались в результате огнестрельных ранений. По данным пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, офицер стал очевидцем конфликта и попытался его предотвратить.

"Сегодня в Новокубанском районе задержан 36-летний Мухтар Мальсюгенов, ранее находившийся в федеральном розыске по подозрению в убийстве двух человек", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Мальсюгенов задержан оперативными сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД РФ по краю на территории домовладения его знакомого в хуторе Раздольном. "Сотрудники полиции задержали подозреваемого при силовой поддержке Росгвардии", — отметили в главке.

В настоящее время подозреваемый доставляется к следователю СК для производства следственных действий, будет рассмотрен вопрос о заключении его под стражу, добавили в СУСК.