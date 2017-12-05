МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" здания главного управления МВД в центре Москвы, эвакуация не проводится, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"На телефон "102" поступил анонимный звонок о "заминировании" здания ГУМВД по адресу: улица Петровка, 38", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.