Суд продлил арест водителя сотрудника ФСБ по делу полковника Захарченко

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы более чем на три месяца продлил арест водителю семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, скрывающегося от преследования по делу полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Виктора Клуженкова до 21 марта 2018 года", — сказала судья Ирина Вырышева.

Следователь Коровин, обосновывая продление ареста, заявил, что Клуженков, находясь на свободе, может скрыться и вступить в контакт с объявленным в розыск сотрудником ФСБ Сениным. Также, по словам следователя, требуется дополнительно провести большой объем следственный действий, предъявить водителю обвинение в окончательной редакции, после чего ознакомить его с материалами дела и передать его в суд.

Прокурор Екатерина Иванникова поддержала ходатайство следователя СК, отметив, что Генпрокуратура не усматривает признаков волокиты по делу.

На данный момент, как сказал следователь, в рамках дела проведено более 80 допросов свидетелей, более 20 обысков, в территориальные органы росреестра направлено около 50 запросов, назначена биологическая и подчерковедческая экспертиза, ведется поиск имущества Сенина. Срок предварительного следствия по делу продлен до 8 апреля 2018 года.

Сам Клуженков выступал против продления своего ареста. "Меня подозревают по эпизоду о взятке, которая была в 2014 году, но тогда я не был знаком с Сениным, познакомился с ним только в 2015 году, что подтверждает запись в трудовой книжке и показания свидетеля", — сказал он.