Россельхознадзор обратится в правоохранительные органы по поводу PepsiCo

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россельхознадзор намерен обратиться в правоохранительные органы РФ по поводу ситуации с американской компанией PepsiCo, которую ведомство подозревает в коммерческом шпионаже, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В понедельник Россельхознадзор заявил, что на встрече представителей Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") с руководством ведомства вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков представил копию служебного документа Россельхознадзора, имеющего пометку "для служебного пользования" и не направлявшегося в адрес компании. По мнению ведомства, это говорит о незаконном получении PepsiCo информации госорганов.

Глушков в ответ заявил РИА Новости, что компания не предоставляла никаких документов под грифом "для служебного пользования" руководству Россельхознадзора и использует только законные методы взаимодействия с органами госвласти и СМИ.

Во вторник Россельхознадзор сообщил, что, основываясь на предварительных результатах проведенной в ведомстве внутренней проверки, подозревает PepsiCo в хакерской атаке для получения служебного документа и расценивает это как коммерческий шпионаж.

"Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время", — сказала Мелано.