ФАС раскрыла крупный сговор поставщиков медицинского оборудования

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба раскрыла один из крупнейших сговоров поставщиков медицинского оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает ведомство на своем сайте.

Всего картель охватил 360 торгов в 28 регионах, а общая сумма контрактов, заключенных по их итогам, превысила 2,5 миллиарда рублей.

Комиссия ФАС признала компании "Инвамед", "Микромед", "Медпролайф", "Проммедзакупка" и "Медторг" виновными в нарушении закона о защите конкуренции. Они поддерживали цены на торгах на поставку медицинских инструментов и оборудования, расходных материалов, изделий и кардиостимуляторов для учреждений здравоохранения в 2015-2017 годах.

"Компании, которые заключают государственные контракты на поставку продукции для оказания медицинской помощи с нарушением норм антимонопольного законодательства, преследуя лишь собственную выгоду, должны осознавать свою ответственность за ущерб, наносимый ими жизни и здоровью населения", — заявил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, чьи слова приводятся в сообщении.

В ФАС отметили, что все ответчики признались в нарушении антимонопольного законодательства и отказались от дальнейшего участия в картельном сговоре.

По данным начальника Управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, с 2015 года ведомство раскрыло картели при проведении 6 тысяч торгов на поставки медицинской и фармацевтической продукции в 82 регионах. Общая сумма контрактов по этим торгам составила более 23 миллиардов рублей.