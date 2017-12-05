В Пензе отключили отопление в более 180 домах из-за ремонта теплосети

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Специалисты энергокомпании "Т Плюс Теплосеть Пенза" ("дочка" "Т Плюс") устраняют нештатную ситуацию на тепломагистрали, где произошел порыв, в результате чего без тепла остались более 180 жилых домов и 12 соцобъектов, говорится в сообщении "Т Плюс".

"В результате порыва тепломагистрали (ТМ-13) произведено отключение потребителей по улицам Коммунистическая, Ворошилова, Бекешская, Карпинского, Герцена, Толстого и Ухтомского. В зону отключения попало 181 жилых дома, четыре школы, семь детских садов, одна больница", — сообщает компания.

Специалистами компании ведется мониторинг ситуации, оповещены аварийные службы и надзорные ведомства. В настоящее время прорабатывается вопрос по переключению 58 жилых домов и одного детского сада на резервные схемы теплоснабжения.

"Сотрудники "Т Плюс Теплосеть Пенза" прилагают все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ. Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства", — пишет компания.

"Т Плюс" отмечает, что температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормам. В случае возникновения вопросов, связанных с включением отопления, следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу региона.