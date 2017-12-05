В Иркутской области найденную на улице девочку выписали из больницы

ИРКУТСК, 5 дек – РИА Новости. Маленькая девочка из поселка Анга Иркутской области, обморозившая стопы, в понедельник выписана из больницы, сейчас она находится с матерью дома, сообщил РИА Новости представитель администрации Ангинского сельского поселения.

Ранее сообщалось, что житель Анги спас годовалого ребенка, который вечером вышел из дома на мороз без теплой одежды, а зайти обратно не мог. Плач девочки услышал случайный прохожий и занес ребенка в дом. Девочку с обмороженными стопами доставили в больницу.

"Вчера ребенка и маму выписали из медучреждения. Сейчас они находятся дома. Семью посетили представители органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних", — сообщил собеседник агентства.

Из беседы с представителем муниципалитета РИА Новости стало известно, что многодетная семья, где растет ребенок, состоит на учете как неблагополучная. В ней воспитываются пятеро детей, все они несовершеннолетние, возраст пострадавшей девочки один год и 11 месяцев, младшему ребенку — полгода.

Отец уехал на заработки в Братск. Пока мать с пострадавшей девочкой находилась в медучреждении, органы опеки определили остальных детей в детскую больницу села Харбатово. Там их обследовали врачи и оказали необходимую помощь. К матери детей доставят, когда работники органов опеки убедятся, что в доме наведен порядок и хозяйка ведет трезвый образ жизни.

ОВД Качугского района по факту обморожения ребенка проводит проверку, по ее результатам действиям законного представителя будет дана правовая оценка, отметили в ГУМВД региона. Ситуация также взята на контроль аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, добавили в пресс-службе омбудсмена.