В Ярославле из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали театр

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Сотрудники и посетители ряда крупных объектов в Ярославле, включая государственный драматический театр имени Ф.Волкова, были эвакуированы вечером в понедельник из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах; сообщения оказались ложными, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Марина Кокуева.

"Нам поступили ряд сообщений о минировании ряда объектов. Полиция проверила все объекты, взрывных устройств не найдено", — сказала собеседница.

Она отметила, что с объектов пришлось эвакуировать людей. В их число попали посетители и работники крупнейшего в Ярославской области торгово-развлекательного комплекса "Аура" и государственного драматического театра имени Федора Волкова.

"В театре шел спектакль "Правда хорошо, а счастье лучше", с гастролям приехал Кинешемский драматический театр. Поступило, согласно данным спецслужб, несколько звонков о заложенном взрывном устройстве. Спектакль был прерван, людей эвакуировали. Потом руководство театра решало, как компенсировать людям то, что они не смогли досмотреть спектакль, и было принято решение сыграть его еще раз — завтра, отменив другой спектакль – "Снегурочку", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь театра Юрий Соболев.