В Краснодаре все звонки о минировании оказались ложными

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (362)

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Сообщения о минировании сразу в нескольких административных зданиях Краснодара поступили правоохранителям в понедельник, опасных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть УМВД России по Краснодару поступили сообщения о нахождении опасных предметов в нескольких административных зданиях краевого центра", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, преимущественно речь шла о "минировании" торговых центров.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции… Полицейские с применением служебных собак обследовали здания и прилегающие к ним территории. В результате проведения проверки предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было", — отметили в главке.

В конце ноября текущего года правоохранители Краснодара уже получали массу звонков о "минированиях" в торговых центрах города, в общеобразовательных учреждениях, офисных зданиях, а также в администрации кубанской столицы.