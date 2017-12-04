В Калуге полиция проверяет информацию о "минировании" ряда зданий

ВОРОНЕЖ, 4 дек — РИА Новости. Правоохранители проверяют ряд административных зданий в Калуге после получения информации о "минировании", сообщает в понедельник управление МВД.

По данным калужских СМИ, вечером в понедельник эвакуируют посетителей из административных зданий, торговых центров, гостиницы "Ока", вокзала "Калуга-2" кинотеатра "Центральный". Также сообщается о перекрытии некоторых улиц города.

"В управление МВД России по Калуге поступили сообщения о минировании ряда административных зданий, расположенных на территории города Калуги. В настоящий момент проводится комплекс проверочных мероприятий и принимаются меры по обеспечению безопасности граждан", — информирует полиция.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.