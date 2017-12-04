Улюкаев попросил проверить Сечина на ложный донос

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, выступил на суде во время прений сторон, которые в понедельник прошли в замоскворецком суде Москвы.

Он попросил суд направить в Следственный комитет материалы его дела, чтобы проверить главу "Роснефти" Игоря Сечина и генерала Олега Феоктистова на ложный донос.

Приватизация акций "Роснефти"

По словам бывшего министра, обвинения против него связано с приватизацией 19,5-процентного пакета акций "Роснефти", которой он, по его словам, мог помешать.

"За приватизацию 19,5% акций "Роснефти" планировалось получить 710 миллиардов рублей. Однако после моего ареста была выплачена совсем другая сумма — на 18,5 миллиарда меньше. Организаторы этой провокации старались устранить возможного критика. Они понимали, что министр экономического развития может воспротивиться этому решению", — сказал Улюкаев.

Сколько весит вино

Он также рассказал, почему его не удивило, что сумка с вином, которую ему передал Сечин, весила 22 килограмма.

"Гособвинение провело эффектный эксперимент по взвешиванию. Я провел собственное исследование: 10-12 бутылок вина в подарочной упаковке вмещаются в сумку подобного рода и весят около 20 килограммов", — заявил бывший глава Минэкономразвития в ходе прений.

Произошедшее он назвал провокацией, организованной Феоктисовым и Сечиным.

Десять лет колонии

Во время сегодняшних прений прокуратура попросила приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовать на пятьсот миллионов рублей и лишить звания заслуженного экономиста, госнаград, классного чина и ордена "За заслуги перед Отечеством".

Также обвинение предложило запретить экс-министру занимать должности на госслужбе.

Кроме того, прокурор Борис Непорожный попросил Замоскворецкий суд вернуть Сечину два миллиона долларов, которые он якобы передал в качестве взятки.

Он заявил, что вина Улюкаева полностью доказана.

Прения сторон продолжатся 7 декабря. Такое решение судья Лариса Семенова приняла из-за болезни одного из адвокатов подсудимого.

"Чтобы предоставить адвокату Виктории Бурковской право выступить в прениях, объявить перерыв до 7 декабря 10.00", — решила судья.

Дело Улюкаева

Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Сечин — ключевой свидетель обвинения. В сотрудничестве с ФСБ он передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. Сам Улюкаев заявил, что был уверен в том, что в сумке лежало вино, а не деньги. Свою вину он не признает.