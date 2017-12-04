PepsiCo обвинили в незаконном получении документов Россельхознадзора

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россельхознадзор обвинил PepsiCo в незаконном получении внутренних документов ведомства, следует из опубликованного на сайте Россельхознадзора сообщения.

"Во время встречи представителей "Союзмолока" с руководством Россельхознадзора, вице-президентом компании PepsiCo ("Вимм-Билль-Данн") по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы С.М. Глушковым представлена копия внутреннего служебного документа Россельхознадзора, имеющего ограничительную пометку "Для служебного пользования". При этом, по информации делопроизводства Россельхознадзора, указанный документ в адрес компании PepsiCo не направлялся", — говорится в сообщении.

"Данный факт говорит о том, что американская компания использует незаконные методы получения информации государственных органов", — указывает ведомство. По факту разглашения информации ограниченного распространения в Россельхознадзоре будет проведено служебное расследование.

Россельхознадзор попросил старшего управляющего по взаимодействию с органами госвласти PepsiCo Россия Дмитрия Третьякова предоставить ведомству информацию о том, кем и когда внутренний служебный документ был направлен в компанию.

Кроме того, служба попросила обосновать причину сбора внутренней служебной информации ограниченного распространения Россельхознадзора компанией PepsiCo.

PepsiCo — производитель продуктов питания и напитков. В России компания производит газированные, негазированные и энергетические напитки Pepsi, 7 Up, Mirinda, Adrenaline Rush, "Русский дар", чипсы и снеки Lay`s, Cheetos, "ХрусTeam", соки и нектары "Я", "Фруктовый Сад", J7, "Любимый", молочную продукцию "Домик в деревне", "Веселый молочник", "Чудо", Bio Max, "Имунеле", детское питание "Агуша" и "Чудо детки", а также бутилированную воду "Аква Минерале", "Ессентуки", "Родники России".