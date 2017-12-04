Улюкаев увязал свое дело с приватизацией 19,5% "Роснефти"

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил в суде, что его дело связано с приватизацией 19,5-процентного пакета акций "Роснефти", которой он, по его словам, мог помешать.

"За приватизацию 19,5% акций "Роснефти" планировалось получить 710 миллиардов рублей. Однако после моего ареста была выплачена совсем другая сумма — на 18,5 миллиардов меньше. Организаторы этой провокации старались устранить возможного критика. Они понимали, что министр экономического развития может воспротивиться этому решению", — сказал Улюкаев.

Ранее он попросил суд направить в СК РФ материалы его дела, чтобы проверить главу "Роснефти" Игоря Сечина и генерала Олега Феоктистова на заведомо ложный донос и провокацию. Суд на эту просьбу пока никак не отреагировал.