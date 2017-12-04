Мосгорсуд разрешил пресс-секретарю Роскомнадзора двухчасовые прогулки

Уголовное дело о мошенничестве в Роскомнадзоре (13)

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление домашнего ареста пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в мошенничестве, но разрешил ему двухчасовые прогулки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Басманный суд Москвы 1 ноября продлил срок домашнего ареста Ампелонскому и другим фигурантам дела до 7 февраля.

Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. В рамках уголовного процесса под домашним арестом, кроме Ампелонского, находятся глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник правового управления Борис Едидин. Санкция статьи предполагает до 10 лет заключения.

О статусе дела свидетельствует тот факт, что расследованием занимается центральный аппарат СК РФ — Главное управление по расследованию особо важных дел.