Суду после неявки Сечина остается только оправдать Улюкаева, заявил эксперт

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы после неявки на допрос главы Роснефти Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева может вынести лишь оправдательный приговор, считает адвокат Эдуард Исецкий.

Эксперт утверждает, что поскольку Сечин как единственный прямой свидетель вымогательства взятки не явился в суд, то данные им следствию показания не являются доказательством в суде, а значит версия Улюкаева о том, что он получал вино и не знал про деньги, ничем не может быть опровергнута.

При этом в условиях, когда участниками всех встреч и диалогов являлись только два человека, их суть возможно определить, только имея рассказ о событиях — интерпретацию диалогов, встреч — от обоих участников, сказал адвокат РИА Новости.

Эксперт отметил, что суд, имея рассказ двух участников, может сопоставить сообщенные сведения с иными фактами — аудиозаписями, показаниями третьих лиц о последующих событиях.

По словам адвоката Исецкого, гособвинители, "громогласно заявив о преступлении", обязаны были доказать наличие всех признаков состава преступления (статья 8 УК РФ), в том числе и умысла обвиняемого получить взятку. Однако, по его словам, все, что собрано на досудебной стадии, обретает силу только после непосредственного исследования и оценки в суде.

"Это означает отсутствие у суда данных об иной интерпретации событий (противоположной), а соответственно и не опровержение доводов защиты (бремя которого лежит на стороне обвинения) в суде", — сказал он.

По словам собеседника агентства, если выражаться аллегорично, то сторона защиты на свою сторону поставила стопудовую гирю, а сторона обвинения только черную сумку с 21,9 килограмма, сказал эксперт.

"Суду только и остается констатировать то, что 100 пудов больше 22 килограммов, и что "вклинившись "свиньей", сторона обвинения оказалась в клещах — к чему это привело на Чудском озере, все помнят", — заключил Исецкий.