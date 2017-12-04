Мосгорсуд оставил в силе домашний арест Серебренникова

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Кроме того, суд оставил без изменения решение о продлении ареста экс-директору "Гоголь-центра", экс-генпродюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому, домашнего ареста гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.