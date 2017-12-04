Улюкаев будет выплачивать штраф всю жизнь, считает юрист

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экс-министр Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, которого прокурор попросил приговорить к 10 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 500 миллионов рублей, с учетом своего возраста, в случае обвинительного приговора будет выплачивать эти деньги всю жизнь, считает главный юрист Transparency International Russia Дмитрий Утукин.
В понедельник прокурор на судебном заседании по делу Улюкаева попросил назначить экс-главе Минэкономразвития 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей за факт взяточничества, "подорвавший доверие к власти". По мнению обвинителя Бориса Непорожного, Улюкаева также следует лишить звания заслуженного экономиста, классного чина, ордена "За заслуги перед Отечеством" и других госнаград.
"Наказание, которое запросил государственный обвинитель, соответствует санкции статьи, по которой квалифицированы действия Алексея Улюкаева. Она относится к категории особо тяжких. Нижний порог начинается от восьми лет, а максимальное наказание за получение взятки может достигать 15 лет. Штраф тоже назначен не самый большой: в теории Уголовный кодекс позволяет назначать в качестве штрафа суммы, достигающие стократного размера взятки. Однако в случае Алексея Улюкаева назначение пятикратного размера штрафа уже можно считать серьезным. С учетом возраста подсудимого можно говорить о том, что в случае обвинительного приговора ему придется выплачивать эти деньги всю жизнь", — сказал Утукин РИА Новости.
"Судьи редко назначают наказание больше, чем запросил прокурор. Сейчас суд выслушивает сторону защиты, и, возможно, их аргументы повлияют на приговор. В любом случае окончательное решение по делу примет суд", — заключил Уткин.