Улюкаев будет выплачивать штраф всю жизнь, считает юрист

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экс-министр Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, которого прокурор попросил приговорить к 10 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 500 миллионов рублей, с учетом своего возраста, в случае обвинительного приговора будет выплачивать эти деньги всю жизнь, считает главный юрист Transparency International Russia Дмитрий Утукин.

В понедельник прокурор на судебном заседании по делу Улюкаева попросил назначить экс-главе Минэкономразвития 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей за факт взяточничества, "подорвавший доверие к власти". По мнению обвинителя Бориса Непорожного, Улюкаева также следует лишить звания заслуженного экономиста, классного чина, ордена "За заслуги перед Отечеством" и других госнаград.

"Наказание, которое запросил государственный обвинитель, соответствует санкции статьи, по которой квалифицированы действия Алексея Улюкаева. Она относится к категории особо тяжких. Нижний порог начинается от восьми лет, а максимальное наказание за получение взятки может достигать 15 лет. Штраф тоже назначен не самый большой: в теории Уголовный кодекс позволяет назначать в качестве штрафа суммы, достигающие стократного размера взятки. Однако в случае Алексея Улюкаева назначение пятикратного размера штрафа уже можно считать серьезным. С учетом возраста подсудимого можно говорить о том, что в случае обвинительного приговора ему придется выплачивать эти деньги всю жизнь", — сказал Утукин РИА Новости.

Как отметил юрист, ему представляется, что наказание, которое запросил гособвинитель, является, "скорее, верхним пороговым ориентиром для суда".

"Судьи редко назначают наказание больше, чем запросил прокурор. Сейчас суд выслушивает сторону защиты, и, возможно, их аргументы повлияют на приговор. В любом случае окончательное решение по делу примет суд", — заключил Уткин.