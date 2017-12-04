В Дагестане около 6,5 тысяч человек остались без газоснабжения

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Около 6,5 тысячи человек в Дагестане остались без газоснабжения из-за утечки газа в сварном шве надземного стального газопровода, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Поясняется, что в понедельник в 12.10 в селе Комсомольское Кизилюртовского района обнаружена утечка газа в сварном шве надземного стального газопровода высокого давления второй категории диаметром 500 миллиметров. Газопровод принадлежит и обслуживается компанией "Газпром газораспределение Дагестан".

"В 13.00 поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращено газоснабжение потребителей семи населенных пунктов (6,505 тысячи абонентов)", — говорится в сообщении.

Температура наружного воздуха составляет 13ºС. Ведутся аварийно-восстановительные работы.