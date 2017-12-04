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Происшествия

"Им двигала корысть": прокурор потребовал для Улюкаева десять лет колонии

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (505)
14:5304.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Замоскворецком суде Москвы проходят прения сторон по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Прокурор Борис Непорожный озвучил наказание, которое считает справедливым для бывшего главы министерства.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Допрос свидетелей: Улюкаев обвинил Сечина в провокации
Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Сечин — ключевой свидетель обвинения в этом громком деле. В сотрудничестве с ФСБ он передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке лежало вино, а не деньги. Бывший глава экономического ведомства расценивает случившееся как провокацию.

Десять лет колонии

В ходе прений прокуратура попросила приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовать на пятьсот миллионов рублей и лишить звания заслуженного экономиста, госнаград, классного чина и ордена "За заслуги перед Отечеством".

Также он предложил суду запретить экс-министру занимать должности на госслужбе.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кроме того, прокурор попросил Замоскворецкий суд вернуть Сечину два миллиона долларов, которые он якобы передал в качестве взятки.

Вина доказана

По словам Непорожного, вина бывшего главы Минэкономразвития полностью доказана. "В судебном заседании были исследованы соответствующие доказательства", — сказал прокурор.

У Сечина не было оснований для провокации и оговора Улюкаева, заявил Непорожный, добавив, что версия экс-министра не выдерживает критики.

В ходе прений прокурор перечислил доказательства, которые доказывают вину подсудимого.

Главным свидетелем обвинения выступил генерал Олег Феоктистов, возглавлявший на момент эпизода с передачей денег службу безопасности "Роснефти".

Однако прокурор не упомянул показания самого Сечина, поскольку тот так и не явился в суд, а данные им на следствии показания не были зачитаны из-за протеста защиты.

Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Он также сослался на аудио- и видеозаписи разговоров Сечина и Улюкаева, результаты экспертиз. "Эксперты установили в разговоре признаки предварительной договоренности о выполнении поручения и передаче предметов в оговоренном количестве и объеме", — заявил прокурор.

Приглашенный защитой эксперт, в свою очередь, заявил, что однозначный вывод о том, что Сечин и Улюкаев говорили о взятке, сделать нельзя.

"Как сыр в масле"

Помимо этого, Непорожный заявил, что экс-министр подорвал авторитет власти, потребовав взятку.

По его мнению, Улюкаевым двигала корысть.

"Нуждался ли в деньгах? Он не только не испытывал материальных трудностей, а катался как сыр в масле", — заявил прокурор. В доказательство он перечислил многочисленное имущество, на которое наложен арест.

"Не вино, а картошка"

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Непорожный предложил экс-министру "новую" версию защиты.

"Улюкаев мог бы сказать, что в сумке не вино, а картошка. Тем более по весу это как раз соответствовало (весу картофеля)", — сказал прокурор.

По словам гособвинителя, бывший глава Минэкономразвития хотел представить себя жертвой провокации.

Подсудимый просто пытается "прикрыться, предприняв неумелую попытку завуалировать истинную цель визита", заявил прокурор.

"Обращает на себя внимание и факт приезда члена правительства РФ в коммерческую организацию в рабочее время", — сказал Непорожный.

Защита просит оправдать

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Защита бывшего министра попросила оправдать подсудимого.

"Улюкаев не мог требовать взятки от Сечина за положительное заключение по сделке о приватизации акций "Башнефти", — сказал адвокат Тимофей Гриднев.

Он отметил, что в полномочия экс-министра не входило принятие решения по приватизации "Башнефти". Таким образом, по мнению защиты, Улюкаев не мог повлиять на сделку.

"Смертный приговор"

По мнению заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, Улюкаев может не пережить срок, который попросило гособвинение, поскольку находится уже в почтенном возрасте — ему 61 год.

"В принципе срок адекватный за подобное преступление. И в назидание другим руководителям: ведь чиновники воруют, глядя на то, как это делают их начальники. Но есть важный нюанс — почтенный возраст Улюкаева, и наличие болезней говорит о том, что десять лет конкретно для него могут стать смертным приговором", — рассказала Меркачева.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Она отметила, что с учетом заявления российских властей о гуманизации наказания возможная смерть экс-министра в тюрьме вызовет мировой резонанс.

"Сегодня даже за насильственные преступления против личности людям пожилого возраста стараются давать небольшие сроки, чтобы у осужденного был шанс освободиться живым. Специализированных колоний для пенсионеров в России нет, спецтюрем для чиновников — тоже. Так что Улюкаев будет "мотать срок" в обычной (тюрьме), со всеми вытекающими последствиями", — отметила Меркачева.

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