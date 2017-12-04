В Москве около 600 человек эвакуировали из Центрального детского магазина

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Порядка 600 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина на Лубянке в центре Москвы эвакуировали после звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
10.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.5%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Последний раз Центральный детский магазин "минировали" 27 ноября. Тогда из здания было выведено около 700 человек.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек.