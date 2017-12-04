В Москве около 600 человек эвакуировали из Центрального детского магазина

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (357)

Здание Центрального детского магазина на Лубянской площади в Москве. Архивное фото

Здание Центрального детского магазина на Лубянской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Порядка 600 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина на Лубянке в центре Москвы эвакуировали после звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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"В общей сложности эвакуировано 600 человек, идет проверка помещений", — сказал собеседник агентства.

Последний раз Центральный детский магазин "минировали" 27 ноября. Тогда из здания было выведено около 700 человек.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек.