Защита недоумевает, почему по делу Улюкаева не допросили главу ВТБ Костина

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Свидетелем разговора бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина якобы о взятке был глава ВТБ Андрей Костин, но его в суд не вызывали, обратил внимание адвокат Тимофей Гриднев.

Выступая на прениях в Замоскворецком суде Москвы, он отметил, что разговор Сечина и Улюкаева даже попал на видео, но оба собеседника "слишком жизнерадостные для вымогательства взятки". Рядом с собеседниками стоял Костин.

"Сторона обвинения проявила изрядную изобретательность в суде, использую все возможности для доказывания вины, даже провели следственный эксперимент (со взвешиванием сумки с 2 миллионами долларов). Но они не просили вызвать в суд Костина в качестве свидетеля", — заявил адвокат.

Гриднев считает, что "такой свидетель для них неудобен". "Он мог бы подтвердить, что такого разговора не было. Прокуратура этого свидетеля просто проигнорировала", — подчеркнул защитник.